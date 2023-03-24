Пиковый онлайн ремейка Resident Evil 4 в Steam превысил 93 тыс. человек
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Ремейк Resident Evil 4 вышел и тут же привлёк к себе огромное количество игроков. В Steam проект стартовал с пиковым онлайном в 93 тыс. человек. Это поразительный результат.
Примечательно, что подобных цифр достигла лишь одна игра франшизы — Resident Evil Village, у которой 106 тыс. Вероятно, результат восьмой части будет побит в выходные, когда ещё больше игроков пойдут играть в ремейк Resident Evil 4.
Фото: Steam DB
Топ-10 частей Resident Evil по онлайну в Steam
- Resident Evil Village — 106,6 тыс. человек.
- Resident Evil 4 — 93,7 тыс.
- Resident Evil 2 — 74,2 тыс.
- Resident Evil 3 — 60,2 тыс.
- Resident Evil 7 — 20,4 тыс.
- Resident Evil 6 — 11,8 тыс.
- Resident Evil 4 (2005) — 5,3 тыс.
- Resident Evil HD — 4,3 тыс.
- Resident Evil Revelations 2 — 3,6 тыс.
- Resident Evil 0 — 3,1 тыс.
Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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