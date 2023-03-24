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Пиковый онлайн ремейка Resident Evil 4 в Steam превысил 93 тыс. человек

Пиковый онлайн ремейка Resident Evil 4 в Steam превысил 93 тыс. человек
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Ремейк Resident Evil 4 вышел и тут же привлёк к себе огромное количество игроков. В Steam проект стартовал с пиковым онлайном в 93 тыс. человек. Это поразительный результат.

Примечательно, что подобных цифр достигла лишь одна игра франшизы — Resident Evil Village, у которой 106 тыс. Вероятно, результат восьмой части будет побит в выходные, когда ещё больше игроков пойдут играть в ремейк Resident Evil 4.

Фото: Steam DB

Топ-10 частей Resident Evil по онлайну в Steam

  1. Resident Evil Village — 106,6 тыс. человек.
  2. Resident Evil 4 — 93,7 тыс.
  3. Resident Evil 2 — 74,2 тыс.
  4. Resident Evil 3 — 60,2 тыс.
  5. Resident Evil 7 — 20,4 тыс.
  6. Resident Evil 6 — 11,8 тыс.
  7. Resident Evil 4 (2005) — 5,3 тыс.
  8. Resident Evil HD — 4,3 тыс.
  9. Resident Evil Revelations 2 — 3,6 тыс.
  10. Resident Evil 0 — 3,1 тыс.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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Заглавное фото: Capcom

Источник: «Чемпионат»

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