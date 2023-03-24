Ремейк Resident Evil 4 показал лучший старт серии в Steam. RE Village на втором месте
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Спустя всего шесть часов после выхода ремейк Resident Evil 4 установил абсолютный рекорд по пиковому онлайну в Steam. Он превысил 110 тысяч, таким образом обойдя результаты Resident Evil Village — у неё 106 тысяч.
Популярность хоррор-франшизы в последние годы исключительно растёт — с выхода Resident Evil 7 почти каждый новый релиз показывал всё лучшие результаты. Исключением стал только ремейк Resident Evil 3, который стартовал чуть хуже ремейка Resident Evil 2.
- Resident Evil 4 (2023) — 110 007 человек.
- Resident Evil Village (2021) — 106 631.
- Resident Evil 2 (2019) — 74 227.
- Resident Evil 3 (2020) — 60 293.
- Resident Evil 7 (2017) — 20 449.
- Resident Evil 6 (2012) — 11 879 человек
- Resident Evil 4 (2005) — 5343.
- Resident Evil HD (2015) — 4388.
- Resident Evil Revelations 2 (2015) — 3686.
- Resident Evil 0 (2016) — 3128.
Resident Evil 4 вышла сегодня на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series.
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