Блогер Linus Tech Tips объяснил, как взломали его YouTube-канал с 15 млн подписчиков

23 марта на популярном «железном» YouTube-канале Linus Tech Tips стартовала фейковая трансляция с Илоном Маском, который обсуждал будущее криптовалют и нейросетей с журналистами. Во время стрима взломщик публиковал в чате ссылки на «раздачу биткоинов» и другие ненастоящие розыгрыши. В итоге канал с более чем 15 млн подписчиков заблокировали. Его создатель недавно объяснил, как его взломали злоумышленники.

Материалы по теме YouTube-канал «железного» блогера Linus Tech Tips взломали и устроили фейковый стрим

Linus Tech Tips рассказал, что один из членов его команды запустил файл, который якобы прислал один из партнёров канала. Сотрудник думал, что открывает PDF-файл, а по факту запустил вредоносную программу, которая, по словам блогера, и взломала канал. Программа собрала все данные с двух браузеров, где хранился и доступ к Linus Tech Tips.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.