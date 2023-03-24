Блогер Linus Tech Tips объяснил, как взломали его YouTube-канал с 15 млн подписчиков

23 марта на популярном «железном» YouTube-канале Linus Tech Tips стартовала фейковая трансляция с Илоном Маском, который обсуждал будущее криптовалют и нейросетей с журналистами. Во время стрима взломщик публиковал в чате ссылки на «раздачу биткоинов» и другие ненастоящие розыгрыши. В итоге канал с более чем 15 млн подписчиков заблокировали. Его создатель недавно объяснил, как его взломали злоумышленники.
Linus Tech Tips рассказал, что один из членов его команды запустил файл, который якобы прислал один из партнёров канала. Сотрудник думал, что открывает PDF-файл, а по факту запустил вредоносную программу, которая, по словам блогера, и взломала канал. Программа собрала все данные с двух браузеров, где хранился и доступ к Linus Tech Tips.
Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.
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