YouTube-канал «железного» блогера Linus Tech Tips взломали и устроили фейковый стрим

Обновлено: YouTube временно заблокировал канал LinusTechTipsTemp за нарушение правил сообщества.

Судя по всему, YouTube-канал популярного блогера LinusTechTipsTemp взломали. 23 марта в его профиле стартовала фейковая трансляция с Илоном Маском, который обсуждает будущее криптовалют и нейросетей с журналистами. Во время стрима взломщик публикует в чате ссылки на «раздачу биткоинов» и другие ненастоящие розыгрыши. Кроме того, злоумышленник скрыл все видео на канале автора, сделав их доступными только по ссылке.

Фото: YouTube

На момент публикации заметки стрим идёт больше часа, на нём чуть меньше пяти сотен зрителей. Сам владелец канала Лайнус Габриэль Себастьян пока не отреагировал на инцидент — он проживает в Канаде, а там сейчас раннее утро.

LinusTechTipsTemp — один из самых популярных каналов про технику на YouTube: на него подписаны более 15 млн человек. Там выходят в основном обзоры «железа» — мониторов, компьютерных комплектующих, телевизоров и других технологических новинок.