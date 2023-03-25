Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер сооснователь Intel и автор «закона Мура» Гордон Мур

Умер сооснователь Intel и автор «закона Мура» Гордон Мур
Аудио-версия:
Комментарии

Сооснователь Intel и знаменитый инженер Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. Мур также известен как автор «закона Мура». Этот закон сформировал такую формулу: «количество размещаемых на кристалле интегральной схемы транзисторов удваивается каждые 24 месяца».

Джон Мур в 1957 году стал одним из основателей Fairchild Semiconductor. Компания первая в истории создала интегральную схему для массового производства.

Intel сообщила, что Мур покинул этот мир 24 марта в окружении семьи в своем доме на Гавайях. Глава Apple Тим Кук узнав о смерти Мура написал, что мир потерял «одного из отцов-основателей Силиконовой долины и настоящего провидца».

Мир потерял гиганта в лице Гордона Мура, одного из отцов-основателей Силиконовой долины и настоящего провидца, который помог проложить путь технологической революции. Все мы, кто последовал за ним, в долгу перед ним. Да упокоится он с миром.
Материалы по теме
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти не изменились, несмотря на санкции
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023