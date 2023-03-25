Умер сооснователь Intel и автор «закона Мура» Гордон Мур

Сооснователь Intel и знаменитый инженер Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. Мур также известен как автор «закона Мура». Этот закон сформировал такую формулу: «количество размещаемых на кристалле интегральной схемы транзисторов удваивается каждые 24 месяца».

Джон Мур в 1957 году стал одним из основателей Fairchild Semiconductor. Компания первая в истории создала интегральную схему для массового производства.

Intel сообщила, что Мур покинул этот мир 24 марта в окружении семьи в своем доме на Гавайях. Глава Apple Тим Кук узнав о смерти Мура написал, что мир потерял «одного из отцов-основателей Силиконовой долины и настоящего провидца».

Мир потерял гиганта в лице Гордона Мура, одного из отцов-основателей Силиконовой долины и настоящего провидца, который помог проложить путь технологической революции. Все мы, кто последовал за ним, в долгу перед ним. Да упокоится он с миром.