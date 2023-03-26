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Киану Ривз лично исполнил в «Джоне Уике 4» почти все трюки

Киану Ривз лично исполнил в «Джоне Уике 4» почти все трюки
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58-летний Киану Ривз сам сделал 90% трюков в боевике «Джон Уик 4». Актёр готовился к съёмкам четвёртой части киносаги 12 недель. За это время Киану нарабатывал навыки экстремального вождения и репетировал боевые сцены с рукопашными драками и стрельбой.

Лишь в редких случаях Ривза подменяли каскадёры. Вероятно, дублёр заменил Киану в сцене с опасным прыжком из окна здания, а также в эпизоде, где Джон Уик скатывался по протяжённой лестнице.

Режиссёр киносаги «Джон Уик» Чад Стахелски хочет, чтобы премию «Оскар» вручали не только актёрам, режиссёрам, продюсерам и технарям, но и каскадёрам. По мнению Чада, организаторы премии несправедливо обделяют вниманием тех, кто в киноискусстве нередко жертвует своим здоровьем и даже жизнью ради красивых и поражающих воображение экшен-сцен.

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