Режиссёр «Джона Уика 4» требует «Оскар» для каскадёров

Режиссёр киносаги «Джон Уик» Чад Стахелски хочет, чтобы премию «Оскар» вручали не только актёрам, режиссёрам, продюсерам и технарям, но и каскадёрам. По мнению Чада, организаторы премии несправедливо обделяют вниманием тех, кто в киноискусстве нередко жертвует своей жизнью ради красивых и поражающих воображение экшен-сцен.

Стахелски заявил, что у «Оскара» для каскадёров должна быть отдельная номинация. По его словам, премия должна присуждаться командам, а не одному человеку, потому что любая постановка трюка — дело нескольких человек.

Мы часть каждого фильма, такая же часть голливудского мира, как музыка, костюмы, технические достижения, режиссура или операторская работа. Никто из людей в перечисленных направлениях не будет этого отрицать. Мы ещё не ничего не обсудили, и во всём этом есть некоторые проблемы. С каскадёрами происходит всё иначе. Оператор — это один человек, так же как художник по костюмам и режиссёр.

«Джон Уик 4» стартовал в российском прокате 23 марта. Фильм уже собрал в России более 138 млн рублей.