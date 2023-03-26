Игроки из Virtus.pro и forZe приняли участие в первом профессиональном матче по CS2
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Шоу-матч перед финальной серией ESL Pro League Season 17 прошёл в необычном формате — организаторы решили провести первую встречу в новой версии Counter-Strike с участием профессиональных игроков.
Киберспортсмены из лучших команд турнира (за исключением финалистов Cloud9 и FaZe) сразились на Dust II в CS2 (пока это единственная доступная карта) в формате best-of-1.
В итоге победу с минимальным преимуществом 16:14 одержала пятёрка, в которую вошли Пётр Fame Болышев из Virtus.pro, Андрей shalfey Маренов из forZe, а также тренер Heroic Ричард Xizt Лэндстрём и дуэт из ENCE — Snappi и dycha.
За вторую команду играли Владислав Krad Кравченко (forZe), NertZ (ENCE), cadiaN и TeSeS (оба — Heroic), а также комментатор Гарри Рассел.
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