Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: Хоакин Феникс в образе антигероя на съёмках «Джокера 2»

Фото: Хоакин Феникс в образе антигероя на съёмках «Джокера 2»
Комментарии

В Сеть просочилась ещё одна пачка фотографий со съёмок «Джокера 2». В этот раз фотографы поймали в объектив Хоакина Феникса, который во второй части вернулся к образу Джокера. Судя по фото, в фильме героя Феникса заключат под стражу.

Фото Хоакина Феникса в образе Джокера на съёмках фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Вчера в Сеть слили изображения со съёмок картины с Леди Гагой, которая в сиквеле играет Харли Квинн.

Материалы по теме
Фото
Фото: Леди Гага в образе Харли Квинн на съёмках «Джокера 2»

Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм будет продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной, Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.

Лента выйдет 4 октября 2024 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023