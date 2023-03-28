Фильм «Аватар: Путь воды» вышел в онлайне

Этот день настал — 28 марта состоялась официальная цифровая премьера «Аватара: Путь воды». Лента доступна в онлайн-кинотеатрах Prime Video (Amazon), iTunes (Apple), Vudu и Movies Anywhere в разрешении 4К с поддержкой звука Dolby Atmos.
Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Home Ent. Права на видео принадлежат Disney.
Покупатели цифровой версии фильма также получили три часа дополнительных материалов: про исследование мира Пандоры (про культуру На'ви, подводную экосистему) и уникальное производство — про подводные съёмки, дизайн звука, визуальные эффекты, вернувшихся актёров и специальную фичуру про Паука.
«Аватар: Путь воды» вышел в декабре и стал третьим самым кассовым фильмом в истории, заработав $ 2,3 млрд. Лента продолжает историю оригинального «Аватара» спустя 15 лет после первого знакомства бывшего морпеха Джейка Салли с инопланетным народом На'ви.
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