Кэмерон только начинает «Аватаров». Земля в огне и злые на'ви — что будет в новых фильмах

«Аватар: Путь воды» стал кассовой сенсацией, собрав в прокате более $ 2 млрд — и мировой прокат продолжается, а общие сборы прогнозируют в районе $ 2,5 млрд — то есть третьим самым кассовым фильмом в истории, уступая лишь «Мстителям: Финал» и первому «Аватару». Поэтому история продлится как минимум до «Аватара 5».

В «Пути воды» Джейк Салли, Нейтири и их дети покинули родные земли, поселились у клана рифа Меткайина, сразились с возрожденным Куоритчем и потеряли старшего сына. Но что будет дальше?

Джейк и его семья Фото: Disney

«Аватар 3»

Дата выхода: 20 декабря 2024 года

Название (по слухам): «Аватар: Носитель семени» (Avatar: The Seed Bearer).

По сюжету между первым и вторым «Аватаром» прошло больше 15 лет. А вот третья часть стартует сразу после сиквела. Поэтому Кэмерон и снимал «Аватар 2» и «Аватар 3» одновременно — он не хотел, чтобы дети сильно повзрослели между съёмками двух фильмов.

Главным героем станет Ло’ак, младший сын Джейка и Нейтири. Именно он заберёт у отца статус рассказчика. В «Пути воды» Ло’ак проделал большой путь: он ссорился с соплеменниками, зарабатывал их уважение и дружил с огромным китом Паяканом.

Неудивительно, что Кэмерон сделал ставку на персонажа — он действительно полюбился зрителям. Также больше времени уделят Кири, дочери доктора Грейс Огустин.

Дети Джейка окончательно станут главными героями Фото: Disney

Также в третьей части будет необычный злодей. Раньше на'ви олицетворяли исключительно добро. В «Пути воды» герои много спорили с кланом Меткайина, но находили общий язык и оставались на одной стороне. Но в третьей части появится племя огня — они и станут антагонистами.

Я покажу на'ви с другой стороны, ведь пока мы видели в них только хорошее. В первых фильмах были очень дурные примеры среди людей и очень хорошие — среди на'ви. В «Аватаре 3» всё будет наоборот.

Третья часть начнётся на территории клана Меткайина Фото: Disney

Фильм уже отснят, но изменения возможны. Кэмерон внимательно следит за реакцией зрителей и корректирует монтаж на основе отзывов.

Я воспользуюсь моментом, когда шум вокруг «Аватара 2» утихнет, чтобы оценить, что людям понравилось и запомнилось. После этого я, возможно, подкорректирую третью часть.

Нейтири будет во всех следующих частях Фото: Disney

А ещё вокруг «Носителя семени» много неподтверждённых слухов. Говорят, водных эпизодов станет ещё больше, а ближе к финалу герои покинут Пандору, отправившись на другие планеты.

«Аватар 4»

Дата выхода: 18 декабря 2026 года

Название (по слухам): «Аватар: Тулкунский всадник» (Avatar: The Tulkun Rider)

Выход третьей части был неизбежен, а «Тулкунский всадник» в случае провала «Пути воды» мог и не выйти. Кэмерон всё равно кое-что снял для четвёртой части, чтобы избежать эффекта «Очень странных дел», где детей играют солидные подростки. Режиссёр не прогадал, ведь сиквел официально стал успешным.

Клан рифа точно появится в третьей части. Но что насчёт четвёртой? Фото: Disney

Хотя детьми герои будут только в начале четвёртой части. По словам Кэмерона, на «35-й странице сценария» случится временной скачок. После него герои резко повзрослеют. Также в «Тулкунском всаднике» будет больше экшена, а масштаб возрастёт. Режиссёр не просто так называет прошлые фильмы лишь завязкой.

Скажу, что заключительные части будут лучшими. То, что было перед ними — просто вступление. Мы накрываем стол так, чтобы подать основное блюдо в конце.

Новые планеты будут ещё живописнее Пандоры Фото: Disney

Другие детали не раскрывают. Известно, что студийных боссов восхитила история: они назвали сценарий «крышесносным» и не предлагали вообще никаких правок.

Не могу вдаваться в детали, но скажу вот что. Когда я сдал сценарий второй части, получил от студии три страницы правок. Когда принёс им третью — они прислали мне одну страницу правок. То есть получилось получше.

Но всё поменялось с четвёртым фильмом…

А когда я сдал сценарий четвёртого фильма, один руководителей студии прислал мне письмо всего с одним словом. Он написал «Офигеть».

На Паука у Кэмерона тоже большие планы Фото: Disney

«Аватар 5»

Дата выхода: 22 декабря 2028 года

Название (по слухам): «Аватар: В поисках Эйвы» (Avatar: The Quest for Eywa).

О пятой части известен лишь один впечатляющий факт. События развернутся на Земле! Пока неизвестно, кто и зачем доберётся до колыбели человечества.

Есть мнение, что на’ви окончательно защитят Пандору и решатся превентивно атаковать. К этому моменту зрители увидят, что на Пандоре есть злодеи. Что если они объединят племена и возьмут Землю в осаду? А вот дети Джейка Салли убеждены, что среди людей полно положительных персонажей, мечтающих о мире. Вероятно, они займут сторону землян и остановят разрушительную войну.

Доживёт ли Кири до пятой части? Фото: Disney

Известно, что Земля погибает. В пятой части дела станут совсем кошмарными, но Кэмерон не собирается вгонять зрителей в депрессию. Он покажет, что шанс спасти планету всё ещё есть — и дети Джейка наверняка с этим помогут.

Единственный раз Землю показали в вырезанных сценах первого фильма. Мы видели, что Земля напоминает суровую антиутопию с перенаселением и истощением ресурсов.



Но мы не хотим рисовать совсем уж мрачную картину. Фильмы, наоборот, говорят о том, что всегда можно изменить курс.

На Земле тоже будут красивые места Фото: Disney

Других обозначенных планов на «Аватар» нет — но это «пока что». Джеймс Кэмерон уже публично заявил, что готов снимать новые фильмы и дальше, а при желании зрителей он безоговорочно возьмётся за «Аватара 6» и «Аватара 7». Учитывая сборы первых фильмов, вряд ли в Disney откажутся.