Фото: в файлах Counter-Strike 2 нашли цветные дымовые гранаты

Инсайдер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев поделился в Telegram-канале очередной находкой. В файлах Counter-Strike 2 он нашёл цветные дымовые гранаты: зелёные, розовые, пурпурные и другие.

Как отметил Полетаев, цветные гранаты выглядят так, будто это готовые пресеты для разработчиков. Не исключено, что гранаты в итоге добавят, но этого может и не произойти.

Фото: Gabe Follower

Фото: Gabe Follower

Тут прикольная штука обнаружилась. Оказывается, есть функционал для цветных дымовых гранат. Пока это выглядит чисто как тестовая команда для разработчиков, но учитывая, что есть готовые пресеты для разных цветов, может быть разработчики добавят что-то подобное в необычные режимы вроде Danger Zone, или даже кейс сделают, но это навряд ли.

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