Армия США остановила рекламу с актёром Джонатаном Мейджорсом после обвинений в нападении
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Вчера различные издания наводнили новости о том, что новая звезда Marvel Джонатан Мейджорс был арестован по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину. Из-за этого у актёра уже появились первые проблемы.
Согласно изданию The Hollywood Reporter, армия США приостановила сотрудничество с Мейджорсом после обвинений в нападении. Ролик с его участием на время убрали.
Армия США осведомлена об аресте Джонатана Мейджорса, и мы глубоко обеспокоены обвинениями, связанными с его арестом. Хотя вина мистера Мейджорса не доказана, мы приняли решение остановить сотрудничество до выяснения всех обстоятельств.
Удалённый рекламный ролик с актёром
Как отметил юрист актёра Прия Чаудри, доказательства невиновности Мейджорса уже активно собираются. C подробностями скандала можно ознакомиться ниже.
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