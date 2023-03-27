Армия США остановила рекламу с актёром Джонатаном Мейджорсом после обвинений в нападении

Вчера различные издания наводнили новости о том, что новая звезда Marvel Джонатан Мейджорс был арестован по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину. Из-за этого у актёра уже появились первые проблемы.

Согласно изданию The Hollywood Reporter, армия США приостановила сотрудничество с Мейджорсом после обвинений в нападении. Ролик с его участием на время убрали.

Армия США осведомлена об аресте Джонатана Мейджорса, и мы глубоко обеспокоены обвинениями, связанными с его арестом. Хотя вина мистера Мейджорса не доказана, мы приняли решение остановить сотрудничество до выяснения всех обстоятельств.

Удалённый рекламный ролик с актёром

Как отметил юрист актёра Прия Чаудри, доказательства невиновности Мейджорса уже активно собираются. C подробностями скандала можно ознакомиться ниже.