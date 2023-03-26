Новую звезду Marvel, Джонатана Мейджорса, арестовали после нападения на женщину

Актёра Джонатана Мэйджерса, наиболее известного по роли главного антагониста пятой фазы киновселенной Marvel и спортивной драмы «Крид 3», арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину.

По данным полиции, между жертвой и нападающим произошёл бытовой конфликт. По словам пострадавшей, Мейджорс нанёс ей травмы головы и шеи. Её оперативно доставили в больницу, состояние женщины врачи оценивают как стабильное.

Кем женщина приходится Мейджорсу, пока неизвестно. Правоохранительные органы отметили, что актёр не сопротивлялся при задержании.

Представители новой звезды Marvel уверяют, что актёр не совершил никакого преступления. Они обещают скоро прояснить ситуацию и очистить имя Джонатана.