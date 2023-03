Звезда God of War Ragnarok намекнул на возвращение Тюра

Бен Прендергаст, озвучивший скандинавского бога войны Тюра в God of War Ragnarok, заявил, что его персонаж ещё появится в будущем. Как отметил актёр, в Ragnarok люди точно в последний раз видели Тюра.

Как отметило издание VGC, речь не обязательно про новую часть игровой франшизы или какое-то дополнение для неё. Вероятно, Прендергаст говорит про сериал по God of War. Что примечательно, Тюр не появлялся в первой God of War — там о нём лишь говорили, а дебют персонажа случился лишь в God of War Ragnarok.

Возможно, авторы шоу внесут некоторые изменения и покажут Тюра уже в первом сезоне шоу, который будет адаптировать сюжет God of War (2018 года).

Скажу так — это не последний раз, когда вы увидите Тюра.

За производство шоу God of War отвечает Amazon. У шоу пока нет даты выхода. God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.