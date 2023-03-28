«ВКонтакте» усиливает серверы на случай блокировки YouTube в России
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По информации издания Forbes, «ВКонтакте» готовит собственную инфраструктуру на случай отключения YouTube в России. Компания договаривается с крупными операторами об установке кэширующих серверов на их сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей и в случае чего подготовиться к скачку трафика.
Также «ВКонтакте» сейчас привлекает всё больше и больше популярных блогеров, заключая с ними контракты, чтобы они работали с отечественной площадкой для размещения своего контента. По мнению источника Forbes, только «ВКонтакте» сможет стать альтернативой зарубежным сервисам.
В этом случае у VK будет масштабный всплеск трафика. Если есть задача создать альтернативу зарубежным сервисам, то только один сервис может составить конкуренцию — это VK.
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В Госдуме постоянно обсуждается блокировка YouTube в России, однако каких-то серьёзных действий пока что не предпринимают.
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