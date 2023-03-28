Разработчики Cyberpunk 2077 подтвердили, что в игре точно не будет метро
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Студия CD Projekt RED ещё раз опровергла слухи о том, что в Cyberpunk 2077 может появиться система метро.
Геймеры обсуждают возможное появление метрополитена в игре ещё с момента выхода. Недавно они вернулись к теме после появления в Сети видео на чешском языке, где художник CD Projekt RED якобы заявил о добавлении метро в ближайших обновлениях.
Но, судя по всему, перевод оказался неточным, либо сам художник имел ввиду что-то другое. Слухи развеял директор по коммуникациям студии Марчин Момот:
Многие отмечают меня, поэтому решил дать пояснение. В планах на систему метро в Cyberpunk 2077 ничего не изменилось — мы не планируем добавлять ее в будущем.
Ранее авторы Cyberpunk 2077 анонсировали единственное дополнение для игры — Phantom Liberty с Идрисом Эльбой.
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