Новые способности и небеса: вышел новый геймплей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo показала 10 минут первого геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Как и было обещано, игровой процесс демонстрировал лично продюсер серии Эйдзи Аонума.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Сперва авторы показали новую способность под названием Recall — с её помощью можно перематывать время для отдельных объектов и забираться на прежние места обитания предметов. Далее речь зашла о боевой системе: пользователи смогут создавать абсолютно новое оружие с помощью способности Fuse. На демонстрации Аонума присоединил к ветке камень, создав таким образом каменную дубину.

Затем продюсер показал процесс создания собственного транспорта на примере лодки. Он соединил три бревна и лежавший неподалёку вентилятор, построив некое подобие катера. Для более сложных устройств, включая летающие машины, нужны будут более редкие детали.

Последней показанной способностью стала Ascend. С её помощью можно забираться на различные возвышенности с помощью магической силы притяжения. У умения будут некоторые ограничения, однако по большей части оно значительно увеличит динамику путешествий.

В конце презентации Nintendo анонсировала Nintendo Switch OLED в дизайне The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — консоль выйдет 28 апреля. А 12 мая, в день релиза игры, стартуют продажи Switch Pro-контроллеров и чехлов в стиле игры.

Фото: Nintendo