Новые способности и небеса: вышел новый геймплей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo показала 10 минут первого геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Как и было обещано, игровой процесс демонстрировал лично продюсер серии Эйдзи Аонума.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Сперва авторы показали новую способность под названием Recall — с её помощью можно перематывать время для отдельных объектов и забираться на прежние места обитания предметов. Далее речь зашла о боевой системе: пользователи смогут создавать абсолютно новое оружие с помощью способности Fuse. На демонстрации Аонума присоединил к ветке камень, создав таким образом каменную дубину.
Затем продюсер показал процесс создания собственного транспорта на примере лодки. Он соединил три бревна и лежавший неподалёку вентилятор, построив некое подобие катера. Для более сложных устройств, включая летающие машины, нужны будут более редкие детали.
Последней показанной способностью стала Ascend. С её помощью можно забираться на различные возвышенности с помощью магической силы притяжения. У умения будут некоторые ограничения, однако по большей части оно значительно увеличит динамику путешествий.
В конце презентации Nintendo анонсировала Nintendo Switch OLED в дизайне The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — консоль выйдет 28 апреля. А 12 мая, в день релиза игры, стартуют продажи Switch Pro-контроллеров и чехлов в стиле игры.
Фото: Nintendo
Фото: Nintendo
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