«Ракета важнее всех»: Джеймс Ганн — о «Стражах Галактики 3»
Поделиться
Джеймс Ганн в интервью Total Film рассказал, какой персонаж из команды Стражей Галактики, по его мнению, основной. Сам режиссёр очень любит этого героя.
По словам Ганна, именно енот Ракета выступает главным в команде Стражей Галактики, а третья часть покажет это в лучшей красе. Как отметил постановщик, история Ракеты для него важнее всего остального.
Самым важным для меня была история Ракеты, а затем всё остальное. Ракета — секретный главный герой «Стражей Галактики». Для меня он всегда был в центре внимания. Я взялся за третий фильм, чтобы рассказать историю Ракеты. Это определённо самое важное.
Также появился новый кадр с Ракетой, находящимся в корабле Стражей.
Фото: Marvel
Привычный состав команды в «Стражах Галактики 3» мы увидим в последний раз. Фанаты уверены, что в фильме погибнут Дракс и, собственно, сам Ракета.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
15:57
-
15:24
-
15:16
-
15:05
-
14:37
-
14:32
-
13:57
-
13:51
-
13:33
-
13:07
-
13:05
-
12:47
-
12:25
-
11:45
-
11:09
-
10:38
-
09:51
-
09:33
-
09:09
-
08:39
-
01:57
-
00:10
- 28 марта 2023
-
23:41
-
23:19
-
22:47
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
20:03
-
19:20
-
18:44
-
18:42
Партнерский контент