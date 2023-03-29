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«Ракета важнее всех»: Джеймс Ганн — о «Стражах Галактики 3»

«Ракета важнее всех»: Джеймс Ганн — о «Стражах Галактики 3»
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Джеймс Ганн в интервью Total Film рассказал, какой персонаж из команды Стражей Галактики, по его мнению, основной. Сам режиссёр очень любит этого героя.

По словам Ганна, именно енот Ракета выступает главным в команде Стражей Галактики, а третья часть покажет это в лучшей красе. Как отметил постановщик, история Ракеты для него важнее всего остального.

Самым важным для меня была история Ракеты, а затем всё остальное. Ракета — секретный главный герой «Стражей Галактики». Для меня он всегда был в центре внимания. Я взялся за третий фильм, чтобы рассказать историю Ракеты. Это определённо самое важное.

Также появился новый кадр с Ракетой, находящимся в корабле Стражей.

Фото: Marvel

Привычный состав команды в «Стражах Галактики 3» мы увидим в последний раз. Фанаты уверены, что в фильме погибнут Дракс и, собственно, сам Ракета.

«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая.

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