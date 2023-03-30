Для The Last of Us на ПК вышел первый патч, но он ничего не исправил

Naughty Dog выпустила первый патч для ПК-версии The Last of Us. Обновление весит всего 36 МБ и нацелено на улучшение общей стабильности игры, а также на сбор более точной информации о вылетах игроков, чтобы побыстрее найти причину неполадок.

К сожалению, апдейт никак не повлиял на ужасную оптимизацию игры. Пользователи сообщают, что после обновления игра продолжает тормозить и вылетать, а у некоторых она стала работать даже хуже, чем раньше.

Тем временем Naughty Dog просит игроков сообщать обо всех найденных неполадках на официальном сайте игры. Сейчас разработчики трудятся над исправлением долгой компиляции шейдеров, увеличением общей стабильности игры и устранением утечки памяти во время игры. Эту проблему пользователи уже исправили сами путём замены одной библиотеки.