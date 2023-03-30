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Киану Ривз подарил каскадёрам «Джона Уика 4» необычные футболки

Киану Ривз подарил каскадёрам «Джона Уика 4» необычные футболки
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Киану Ривз решил сделать каскадёрам фильма «Джон Уик 4» необычный подарок — актёр вручил коллегам футболки с указанием количества смертей на экране. Сообщается, что у некоторых это число превышает цифру «20».

Команда каскадёров франшизы «Джон Уик» нередко серьёзно рискует жизнью ради ярких экшен-сцен, а в четвёртой части киноцикла они превзошли себя. Например, в эпизоде, где события разворачиваются на высокой лестнице, ведущей в парижский Базилик Сакре-Кёр, было задействовано 35 каскадеров. По оценкам координатора Скотта Роджерса, каждый член команды каскадёров «умирал» пять-шесть раз в течение семи ночей. Именно столько времени потребовалось для съёмок подъёма Уика по этой гигантской лестнице.

Ранее стало известно, что Киану Ривз самостоятельно исполнил в «Джоне Уике 4» почти все трюки. Подготовка к роли заняла 12 недель.

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