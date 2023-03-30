В аниме по «Скотту Пилигриму» вернутся актёры из фильма Эдгара Райта

Netflix опубликовал тизер аниме-адаптации «Скотта Пилигрима» по мотивам фильма «Скотт Пилигрим против всех». В небольшом ролике авторы объявили радостную для всех поклонников новость: к озвучке персонажей вернётся оригинальный актёрский состав картины 2010 года.
Так, главного героя вновь сыграет Майкл Сера, его возлюбленную Рамону — Мэри Элизабет Уинстэд, а соседа Уоллеса воплотит Киран Калкин. Со всем кастом будущего проекта можно ознакомиться на изображении ниже. Премьера аниме должна состояться «скоро».
Фото: Netflix
Сюжет оригинальных комиксов посвящён парню Скотту Пилигриму. Однажды гик и музыкант встречает девушку Рамону, в которую тут же влюбляется. Чтобы быть вместе с ней, Скотту нужно избавиться от её семерых бывших парней.
Первая голливудская экранизация «Скотт Пилигрим против всех» вышла в 2010 году и полностью провалилась в прокате. При этом зрители и критики хвалили ленту за юмор, необычный визуальный стиль и актёрскую игру.
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