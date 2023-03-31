Нейросетью Midjourney больше нельзя пользоваться бесплатно

Издание Engadget обратило внимание, что генеральный директор компании Midjourney Дэвид Хольц заявил, что пользоваться нейросетью бесплатно больше нельзя. За доступ к ней теперь придётся платить по $ 10 (примерно 780 рублей) в месяц.
Такое решение было принято из-за того, что люди стали злоупотреблять Midjourney и распространять дезинформацию. В последние дни в Сети можно было увидеть фото арестованного Дональда Трампа и папу Римского Франциска, одетого в модное пальто.
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Эти изображения, конечно, фейковые, но сделаны они настолько реалистично, что многие верили в их правдивость и вводили себя в заблуждение. На удивление, фото даже подхватили некоторые СМИ.
Помимо Midjourney существуют и другие нейросети, но именно эта технология является самой продвинутой и развитой.
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