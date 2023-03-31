Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо покажут за 5 месяцев до премьеры

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском фестивале. Новый фильм с Леонардо Ди Каприо впервые покажут 20 мая в кинотеатре Grand Théâtre Lumière. Таким образом, критики посмотрят ленту ровно за 5 месяцев до выхода в кинотеатрах

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к расследованию.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник»), Джесси Племонс («Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Также это будет вторая крупная роль для оскароносного Брендана Фрейзера за долгие годы. Поставил картину Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»).