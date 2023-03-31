Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо покажут за 5 месяцев до премьеры

Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо покажут за 5 месяцев до премьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском фестивале. Новый фильм с Леонардо Ди Каприо впервые покажут 20 мая в кинотеатре Grand Théâtre Lumière. Таким образом, критики посмотрят ленту ровно за 5 месяцев до выхода в кинотеатрах

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к расследованию.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник»), Джесси Племонс («Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Также это будет вторая крупная роль для оскароносного Брендана Фрейзера за долгие годы. Поставил картину Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»).

Материалы по теме
Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо выйдет в октябре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023