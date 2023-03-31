Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо покажут за 5 месяцев до премьеры

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском фестивале. Новый фильм с Леонардо Ди Каприо впервые покажут 20 мая в кинотеатре Grand Théâtre Lumière. Таким образом, критики посмотрят ленту ровно за 5 месяцев до выхода в кинотеатрах
События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к расследованию.
Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник»), Джесси Племонс («Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Также это будет вторая крупная роль для оскароносного Брендана Фрейзера за долгие годы. Поставил картину Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»).
- 31 марта 2023
-
13:45
-
13:43
-
13:09
-
12:54
-
12:43
-
11:53
-
11:27
-
10:49
-
10:21
-
09:26
-
08:59
-
08:37
-
01:01
-
00:49
-
00:31
-
00:16
- 30 марта 2023
-
23:59
-
23:40
-
21:47
-
21:34
-
21:09
-
20:35
-
20:14
-
19:51
-
19:29
-
18:58
-
18:25
-
17:58
-
17:20
-
17:18
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:34
-
15:04