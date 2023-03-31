NVIDIA начала бороться с производителями поддельных видеокарт из Китая
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В последние несколько лет произошёл настоящий расцвет поддельных видеокарт. Злоумышленники выпускали видеоускорители под фейковыми названиями в духе GeForce RTX 3070 TiM, хотя ничего общего с товарами NVIDIA у них не было.
Как сообщают источники MyDrivers, американская компания начала бороться с создателями подделок. Сотрудники NVIDIA начали отслеживать фейковые предложения и использовать официальные жалобы на крупных маркетплейсах, включая eBay, AliExpress и Amazon.
Рынок поддельных видеокарт буквально переполнился после окончания эры бума майнинга. После этого маркетплейсы и площадки по продаже Б/У товаров наводнили как настоящие видеокарты от NVIDIA и AMD, так и поддельные чипы от китайских производителей.
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