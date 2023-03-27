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Техдиректор NVIDIA не увидел в криптовалютах «ничего полезного для общества»

Главный технический директор NVIDIA Майкл Каган рассказал, что криптовалюты не приносят никакой пользы обществу.

Специалист признал, что ранее его компания продавала оборудование для майнинга цифровых валют, но он никогда не верил в важность этой сферы.

Все эти криптовалютные штуки нуждались в параллельной обработке данных, и NVIDIA была в этом лучшей. Поэтому люди просто запрограммировали наше оборудование для своих целей. Скупили кучу нашей продукции, а потом всё просто рухнуло, потому что это ничего полезного для общества не несёт.

Каган также привёл противоположный пример — сферу искусственного интеллекта, которая (например, ChatGPT) способна приносить человечеству реальную пользу.

Ранее аналитики связывали рекордные продажи видеокарт NVIDIA именно с популярностью криптовалют — компания даже выпускала специальные версии, предназначенные для майнинга.