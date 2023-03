Критики очень прохладно приняли ремейк The Last of Us на ПК

Ремейк The Last of Us вышел на ПК несколько дней назад и получился ужасным с технической точки зрения. У авторов не получилось сделать удачную ПК-версию, поскольку её сопровождают баги, вылеты, проблемы с текстурами и многое другое.

Критики, поигравшие в ПК-версию, оценили её на 56 баллов из 100 на Metacritic. Рейтинг сформировался на основе шести рецензий. Пользовательская оценка экшена составляет 1,9 балла из 10 на основе 170 отзывов. Для сравнения: этот же ремейк на PS5 оценили на 88 баллов из 100.

Фото: Metacritic

Журналисты отмечают, что у Sony в целом получились неплохие порты для ПК, однако с The Last of Us что-то пошло не так. ПК-версию называют глючной, вылетающей и очень проблемной. Журналист We Got This Covered призвал не играть в проект, пока он не будет приведён в порядок.

Это одна из самых уважаемых франшиз в играх, но этот порт — глючный, постоянно вылетающий и требующий многочасовой настройки перед началом игры. Избегайте его до тех пор, пока не появятся исправления, и даже тогда вам следует сохранять скептицизм.

В Gamereactor подчеркнули, что если вы ПК-геймер, который ждал возможность поиграть в The Last of Us, то лучше подождать ещё.

Если вы один из тех геймеров, которые ждали возможности испытать этот признанный шедевр на своём ПК, вам, конечно, следует обязательно подождать или полностью воздержаться от этого.

Ремейк The Last of Us доступен на ПК и PS5.