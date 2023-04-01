Эксперты не рекомендуют включать трассировку лучей в Elden Ring

На прошлой неделе Elden Ring на Xbox Series, PS5 и на ПК получила поддержку трассировки лучей. Функцию недавно протестировал технический эксперт Digital Foundry Томас Морган. Он пришёл к неутешительному выводу — рейтрейсинг в игре практически никак не влияет на картинку. При этом с включённой функцией заметно страдает производительность экшена.

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Морган отметил, что трассировка добавляет в Elden Ring более мягкие тени — это особенно заметно при смене времени суток. Технология также явно замедляет скорость анимации на удалённых объектах.

Фото: Digital Foundry

С включённой трассировкой на консолях Elden Ring выдаёт разрешение 2880x1620 с падениями до 1560p, а FPS проседает до значения 30–45. Частота иногда падает и ниже 30 FPS, особенно часто это наблюдается на Xbox Series X.

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

В своём выводе Морган заявил, что трассировку лучей в Elden Ring включать не стоит. А авторам он порекомендовал поработать над улучшением производительности игры.

Тестирование трассировки лучей в Elden Ring

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат FromSoftware.