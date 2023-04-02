Обсуждаем релиз The Last of Us в Steam, тихоходок Кодзимы и лучшую игру на Steam Deck

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 22-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем о скандале с озвучкой в ремейке Resident Evil 4 и делимся впечатлениями от ПК-релиза The Last of Us Part 1. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:

Кодзима и его тихоходки из Death Stranding;

Aperture Desk Job как лучшая презентация Steam Deck;

первоапрельские шутки от разработчиков игр.

Смотрите нашу прямую трансляцию по этой ссылке в 20:30 мск.

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