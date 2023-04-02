NAVI проиграла Virtus.pro и вновь вылетела во второй дивизион Dota Pro Circuit

Российский состав клуба Virtus.pro по Dota 2 одержал победу в матче с украинско-казахской пятёркой Natus Vincere в ходе региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2.
Победа в равной борьбе со счётом 2:1 по картам оставляет «медведям» шанс попасть в переигровки за третье место и путёвку на глобальный турнир The Berlin Major 2023. Для этого нужно, чтобы в последней встрече сезона BetBoom уступила Darkside.
В свою очередь, NAVI потерпела шестое поражение и гарантированно вылетает из первого дивизиона Dota Pro Circuit. Напомним, в прошлом DPC-туре «рождённые побеждать» уже опустились во второй эшелон, но подписали состав PuckChamp, у которых был слот в высшей лиге.
Фото: Liquipedia
По итогам региональной лиги Dota Pro Circuit в Восточной Европе три лучшие команды отправятся на главный турнир весны по Dota 2 — ESL Berlin Major в Германии. Две команды уже известны, это HellRaisers и Team Spirit.
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