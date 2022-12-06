NAVI представила новый состав по Dota 2
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Киберспортивная организация Natus Vincere раскрыла состав пятёрки игроков, которые будут представлять клуб в дисциплине Dota 2 в новом соревновательном сезоне.
«Рождённые побеждать» сделали две замены по сравнению с составом, который в октябре не смог выйти в финальную часть The International 2022.
Вместо ушедших из команды No[o]ne и Solo коллектив пополнили два молодых игрока из Казахстана. Саппорт Malady успел провести сезон в HellRaisers, а Nicky'Cool имеет непродолжительный опыт игры за Project Armor и высокий рейтинг (топ-55 в таблице MMR).
Состав NAVI по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- Алик V-Tune Воробей;
- Никита Nicky'Cool Остахов;
- Владислав laise Лайс;
- Георгий swedenstrong Зайналабидов;
- Арман Malady Оразбаев.
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