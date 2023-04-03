На съёмках второго сезона сериала по «Властелину колец» произошёл пожар

Утром 3 апреля на съёмочной площадке второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» в Виндзоре возник пожар. Как сообщают местные службы, пожарные прибыли на место происшествия спустя несколько минут после начала возгорания — по их словам, горел одноэтажный склад.

Службы быстро устранили очаг возгорания: по первым сообщениям, никто не пострадал. Пожарные ещё пробудут некоторое время на месте происшествия, после чего опубликуют официальные данные о случившемся. Amazon пока не комментировала инцидент.

Это уже второе происшествие на съёмках сериала по «Властелину колец». На прошлой неделе во время репетиции от сердечного приступа умерла лошадь. Независимая экспертиза показала, что смерть наступила по естественным причинам.