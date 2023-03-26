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На съёмках второго сезона сериала по «Властелину колец» погибла лошадь

На съёмках второго сезона сериала по «Властелину колец» погибла лошадь
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На съёмках второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» произошла трагедия. Утром 21 марта одна из лошадей скончалась из-за остановки сердца во время репетиции.

Общество защиты животных Соединённых Штатов провело независимую экспертизу произошедшего и установило, что смерть животного наступила из-за сердечной недостаточности. Каких-либо следов человеческого вмешательства в инцидент найдено не было. Как сообщают члены съёмочной команды, ещё за день до своей смерти лошадь не страдала от проблем со здоровьем — как и ещё 20 животных, задействованных в производстве.

Съёмки второго сезона уже возобновлены и идут в Великобритании. Ранее к касту шоу присоединились сразу три звёздных артиста.

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