HBO может выпустить ещё один сериал по вселенной «Игры престолов»

Руководство телесети HBO активно обсуждает проект второго приквела «Игры престолов» — об этом стало известно журналистам Variety.

Ожидается, что в центре сюжета нового сериала окажется Эйгон I Таргариен. Пока проект находится на ранней стадии, поэтому у него нет сценариста — хотя некоторые источники говорят, что HBO активно ищут кандидатов на эту роль.

Шоу должно рассказать о том, как Эйгон Таргариен при помощи своих сестёр, армии и трёх драконов смог завоевать шесть из семи королевств Вестероса (кроме Дорна). Эти события упоминались в «Игре престолов» и происходили за 300 лет до начала действий оригинального сериала.

Ожидается, что это будет последний проект HBO о Вестеросе. При этом компания продолжит поддержку «Дома Дракона», который ранее был продлён на второй сезон.