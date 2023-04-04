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HBO может выпустить ещё один сериал по вселенной «Игры престолов»

HBO может выпустить ещё один сериал по вселенной «Игры престолов»
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Руководство телесети HBO активно обсуждает проект второго приквела «Игры престолов» — об этом стало известно журналистам Variety.

Ожидается, что в центре сюжета нового сериала окажется Эйгон I Таргариен. Пока проект находится на ранней стадии, поэтому у него нет сценариста — хотя некоторые источники говорят, что HBO активно ищут кандидатов на эту роль.

Шоу должно рассказать о том, как Эйгон Таргариен при помощи своих сестёр, армии и трёх драконов смог завоевать шесть из семи королевств Вестероса (кроме Дорна). Эти события упоминались в «Игре престолов» и происходили за 300 лет до начала действий оригинального сериала.

Ожидается, что это будет последний проект HBO о Вестеросе. При этом компания продолжит поддержку «Дома Дракона», который ранее был продлён на второй сезон.

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