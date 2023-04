Ремейк Resident Evil 4 лидирует в чартах Steam вторую неделю подряд

Сервис SteamDB опубликовал свежий чарт Steam за период с 28 марта по 4 апреля. Лидирующую позицию вторую неделю подряд занимает ремейк Resident Evil 4.

На втором месте расположился портативный ПК Steam Deck. В топе также есть ремейк The Last of Us, недавно вышедший на ПК, FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2, Sons of the Forest и Forza Horizon 5.

Чарт Steam с 28 марта по 4 апреля

Ремейк Resident Evil 4. Steam Deck. Ремейк The Last of Us. FIFA 23. Dredge. Naraka: Bladdepoint. Smalland: Survive the Wilds. Call of Duty: Modern Warfare 2. Sons of the Forest. Forza Horizon 5.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Сможет ли проект лидировать три недели подряд, узнаем в следующий вторник — 11 апреля.