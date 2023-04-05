Sony работает над портативной консолью, но для неё нужна PS5 — Insider Gaming

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон подтвердил слухи о том, что Sony работает над портативной консолью. Устройство носит кодовое название Q Lite и предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PS5.

При этом гаджет внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали 8-дюймовый LCD-экран. Инсайдер отметил, что Q Lite не будет портативной консолью как таковой: без PlayStation 5 в ней, видимо, не будет никакого смысла.

Сейчас устройство находится на стадии контроля качества — оно якобы должно выйти уже после грядущей PS5 со съёмным дисководом. Релиз новой версии стационарной консоли состоится уже этой осенью. Таким образом, Q Lite поступит в продажу не раньше 2024 года.