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Sony работает над портативной консолью, но для неё нужна PS5 — Insider Gaming

Sony работает над портативной консолью, но для неё нужна PS5 — Insider Gaming
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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон подтвердил слухи о том, что Sony работает над портативной консолью. Устройство носит кодовое название Q Lite и предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PS5.

При этом гаджет внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали 8-дюймовый LCD-экран. Инсайдер отметил, что Q Lite не будет портативной консолью как таковой: без PlayStation 5 в ней, видимо, не будет никакого смысла.

Сейчас устройство находится на стадии контроля качества — оно якобы должно выйти уже после грядущей PS5 со съёмным дисководом. Релиз новой версии стационарной консоли состоится уже этой осенью. Таким образом, Q Lite поступит в продажу не раньше 2024 года.

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