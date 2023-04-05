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Геймпад PS5 научится менять температуру в зависимости от происходящего в игре

Геймпад PS5 научится менять температуру в зависимости от происходящего в игре
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Sony запатентовала технологию улучшения тактильной отдачи в контроллере DualSense. Компания хочет добиться улучшенной тактильности с помощью замены пластика на деформируемые эластичные сенсоры из гелеобразных материалов.

В патенте говорится, что обновлённый DualSense будет способен имитировать температуру, которая повышается или понижается в зависимости от происходящего в той или иной игре. Точно ли собирается Sony использовать эту технологию в ближайшем будущем, пока неизвестно.

Но, судя по зарегистрированному патенту, компания продолжает изобретать новые способы передачи тактильных ощущений от игрового опыта с помощью вибрации и изменении температуры.

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон недавно подтвердил слухи о том, что Sony работает над портативной консолью. Устройство носит кодовое название Q Lite и предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PS5.

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