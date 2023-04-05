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God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077 и другие. Самые успешные игры на консолях в России в 2023 году

Hogwarts Legacy оказалась в полтора раза популярнее Atomic Heart в России
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала отчёт о самых продаваемых играх для консолей за первый квартал 2023 года. Так, самым популярным тайтлом для PS4 стал Cyberpunk 2077, а по общему числу копий лидером стала God of War Ragnarok, которая также возглавила топ продаж для PS5.

В компании отметили, что игры для PlayStation продолжают оставаться наиболее популярными консольными проектами в России. При этом с каждым месяцем растут продажи игр именно для PS5, число владельцев которой постепенно увеличивается.

Также в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy оказалась примерно в полтора раза популярнее отечественного шутера Atomic Heart. Точных цифр компания не представила.

Самые популярные игры для PS4 в России

  1. Cyberpunk 2077.
  2. God of War Ragnarok.
  3. Mortal Kombat 11 Ultimate.
  4. Red Dead Redemption 2.
  5. Mortal Kombat X.

Самые популярные игры для PS5 в России

  1. God of War Ragnarok.
  2. Hogwarts Legacy.
  3. «Человек-паук: Майлз Моралес».
  4. GTA 5.
  5. Demon's Souls.

По итогам квартала вдвое увеличилась доля игр для консолей последнего поколения Xbox, составив чуть более 10%. Сопоставимые позиции занимают проекты для консоли Nintendo Switch.

Самые популярные игры для Xbox в России

  1. Hogwarts Legacy.
  2. Back 4 Blood.
  3. Just Dance 2022.
  4. FIFA 22.
  5. Atomic Heart.

Самые популярные игры для Nintendo Switch в России

  1. Minecraft.
  2. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.
  3. Mortal Kombat 11: Ultimate.
  4. Super Mario Odyssey.
  5. Bayonetta 3.
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