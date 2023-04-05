Hogwarts Legacy оказалась в полтора раза популярнее Atomic Heart в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала отчёт о самых продаваемых играх для консолей за первый квартал 2023 года. Так, самым популярным тайтлом для PS4 стал Cyberpunk 2077, а по общему числу копий лидером стала God of War Ragnarok, которая также возглавила топ продаж для PS5.

В компании отметили, что игры для PlayStation продолжают оставаться наиболее популярными консольными проектами в России. При этом с каждым месяцем растут продажи игр именно для PS5, число владельцев которой постепенно увеличивается.

Также в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy оказалась примерно в полтора раза популярнее отечественного шутера Atomic Heart. Точных цифр компания не представила.

Самые популярные игры для PS4 в России

Cyberpunk 2077. God of War Ragnarok. Mortal Kombat 11 Ultimate. Red Dead Redemption 2. Mortal Kombat X.

Самые популярные игры для PS5 в России

God of War Ragnarok. Hogwarts Legacy. «Человек-паук: Майлз Моралес». GTA 5. Demon's Souls.

По итогам квартала вдвое увеличилась доля игр для консолей последнего поколения Xbox, составив чуть более 10%. Сопоставимые позиции занимают проекты для консоли Nintendo Switch.

Самые популярные игры для Xbox в России

Hogwarts Legacy. Back 4 Blood. Just Dance 2022. FIFA 22. Atomic Heart.

Самые популярные игры для Nintendo Switch в России