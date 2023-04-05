Hogwarts Legacy оказалась в полтора раза популярнее Atomic Heart в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала отчёт о самых продаваемых играх для консолей за первый квартал 2023 года. Так, самым популярным тайтлом для PS4 стал Cyberpunk 2077, а по общему числу копий лидером стала God of War Ragnarok, которая также возглавила топ продаж для PS5.
В компании отметили, что игры для PlayStation продолжают оставаться наиболее популярными консольными проектами в России. При этом с каждым месяцем растут продажи игр именно для PS5, число владельцев которой постепенно увеличивается.
Также в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy оказалась примерно в полтора раза популярнее отечественного шутера Atomic Heart. Точных цифр компания не представила.
Самые популярные игры для PS4 в России
- Cyberpunk 2077.
- God of War Ragnarok.
- Mortal Kombat 11 Ultimate.
- Red Dead Redemption 2.
- Mortal Kombat X.
Самые популярные игры для PS5 в России
- God of War Ragnarok.
- Hogwarts Legacy.
- «Человек-паук: Майлз Моралес».
- GTA 5.
- Demon's Souls.
По итогам квартала вдвое увеличилась доля игр для консолей последнего поколения Xbox, составив чуть более 10%. Сопоставимые позиции занимают проекты для консоли Nintendo Switch.
Самые популярные игры для Xbox в России
- Hogwarts Legacy.
- Back 4 Blood.
- Just Dance 2022.
- FIFA 22.
- Atomic Heart.
Самые популярные игры для Nintendo Switch в России
- Minecraft.
- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.
- Mortal Kombat 11: Ultimate.
- Super Mario Odyssey.
- Bayonetta 3.
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