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YouTube удалил канал актёра и телеведущего Андрея Бочарова

YouTube удалил канал актёра и телеведущего Андрея Бочарова
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Актёр, телеведущий и юморист Андрей Бочаров сообщил в своём телеграм-канале, что YouTube заблокировал его канал, на котором было более 250 тыс. подписчиков. В качестве причины указали «дискриминационные высказывания».

По словам Андрея, причина звучит абсурдно, поскольку замечания получили ролики годичной давности. Сам Бочаров считает, что блокировка канала связана с тем, что с YouTube «льётся злоба на Россию и россиян».

YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тыс. подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Двуличная, вражеская платформа. Страйки за ролики годичной и старее давности. С невнятным обоснованием «дискриминационные выказывания». Обидно терять аудиторию, которая за год увеличилась вдвое. Обидно, что в России не появилось хоть сколько-нибудь достойного конкурента. С YouTube беспрепятственно льётся злоба, ненависть к России и россиянам.

Получит ли Бочаров вновь доступ к своему каналу, неизвестно.

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