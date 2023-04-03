Михаил Галустян получил второе гражданство

Российский шоумен армянского происхождения Михаил Галустян сообщил о том, что совсем недавно получил гражданство Армении. Об этом он рассказал порталу NEWS.am STYLE на презентации проекта первого в своём роде в Армении жилого комплекса — Parajanov Club House.

Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шёл самым честным и правильным путём, подал честно документы, и вот наконец-то получил.

Как пошутил шоумен, жилой комплекс нужен ему самому, чтобы «где-то прописаться». Галустян также заявил, что планирует создавать новые проекты в Армении, пошутив о том, что «ереванский армянский отличается от сочинского армянского». При этом у актёра будет двойное гражданство — в Армении оно разрешено.

Михаил Галустян больше всего известен по своим ролям в проектах телеканала ТНТ. Среди работ актёра: «Наша Russia», «Comedy Club», а также множество других юмористических передач. В начале 2023 года артист попал под санкции со стороны Канады.