У игроков из России появилась страница Diablo 4 — скорее всего, это ошибка

Некоторые российские пользователи обратили внимание на то, что в Battle.net у них появилась страница бета-тестирования Diablo 4. Установить проект, конечно, уже нельзя, поскольку тест завершился. Игроки сообщили о находке в сообществе World of Diablo | Diablo 2 | Diablo 3 | Diablo 4 в VK.
Судя по всему, в Battle.net случилась какая-то ошибка, поскольку сама Blizzard не говорила о том, что жителям России и Беларуси стала доступна Diablo 4.
Фото: World of Diablo | Diablo 2 | Diablo 3 | Diablo 4
На сайте Noob Club игроки сообщают, что далеко не у всех Diablo 4 отобразилась в Battle.net. У кого-то всё по-прежнему и без каких-либо изменений.
Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Судя по отзывам с тестирования, игра получится достойной.
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