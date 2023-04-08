У игроков из России появилась страница Diablo 4 — скорее всего, это ошибка

Некоторые российские пользователи обратили внимание на то, что в Battle.net у них появилась страница бета-тестирования Diablo 4. Установить проект, конечно, уже нельзя, поскольку тест завершился. Игроки сообщили о находке в сообществе World of Diablo | Diablo 2 | Diablo 3 | Diablo 4 в VK.

Судя по всему, в Battle.net случилась какая-то ошибка, поскольку сама Blizzard не говорила о том, что жителям России и Беларуси стала доступна Diablo 4.

Фото: World of Diablo | Diablo 2 | Diablo 3 | Diablo 4

На сайте Noob Club игроки сообщают, что далеко не у всех Diablo 4 отобразилась в Battle.net. У кого-то всё по-прежнему и без каких-либо изменений.

Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Судя по отзывам с тестирования, игра получится достойной.