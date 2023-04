Педро Паскаль заработал на The Last of Us гораздо больше Беллы Рамзи

По данным издания Variety, Педро Паскаль в первом сезоне сериала The Last of Us получил за каждый эпизод $ 600 тыс. То есть суммарно за девять серий он заработал на роли Джоэла $ 5,4 млн. Выяснилось, что исполнительница роли Элли — Белла Рамзи — получила за каждый эпизод лишь $ 70 тыс. — суммарно за сезон $ 630 тыс.

Многие фанаты, узнав о зарплатах Беллы и Педро, начали критиковать HBO за дискриминацию Беллы. Потому что и Джоэл, и Элли — главные герои шоу. Но некоторые поклонники оправдывают авторов, ссылаясь на то, что Паскаль более опытный актёр, а Рамзи, по сути, только начинает свою карьеру.

Российский режиссёр, сценарист и оператор Кантемир Балагов, который должен был снять пилотную серию сериала The Last of Us, на днях объявил об уходе из кино в социальных сетях.

Балагов написал в «Твиттере», что «два фильма более чем достаточно». С чем связано сообщение режиссёра, неизвестно. После обращения он удалил свои аккаунты из всех социальных сетей.