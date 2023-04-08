Лефитан покинул состав HYDRA — ранее игрока обвиняли в читах и подставных матчах
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Киберспортивный клуб HYDRA сообщил, что принял решение исключить 18-летнего саппорта Анатолия Lefitan Крупнова из состава по Dota 2.
В команде пожелали игроку успехов в будущих проектах, но при этом не стали говорить о причинах замены.
Фото: HYDRA
В конце марта Лефитана обвинили в использовании читов во время профессиональных матчей — тогда менеджер HYDRA заверил, что игрок находится под наблюдением и не пользуется запрещённым оборудованием.
А несколько дней назад журналист Morf-designer опубликовал большое расследование о подставных матчах в Dota 2, одним из главных героев которого стал Lefitan — по данным блогера, киберспортсмен не только специально проигрывал матчи, но и пользовался запрещённой программой Overplus.
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