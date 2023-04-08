Лефитан покинул состав HYDRA — ранее игрока обвиняли в читах и подставных матчах

Киберспортивный клуб HYDRA сообщил, что принял решение исключить 18-летнего саппорта Анатолия Lefitan Крупнова из состава по Dota 2.

В команде пожелали игроку успехов в будущих проектах, но при этом не стали говорить о причинах замены.

Фото: HYDRA

В конце марта Лефитана обвинили в использовании читов во время профессиональных матчей — тогда менеджер HYDRA заверил, что игрок находится под наблюдением и не пользуется запрещённым оборудованием.

А несколько дней назад журналист Morf-designer опубликовал большое расследование о подставных матчах в Dota 2, одним из главных героев которого стал Lefitan — по данным блогера, киберспортсмен не только специально проигрывал матчи, но и пользовался запрещённой программой Overplus.