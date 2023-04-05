Более десятка русскоязычных про-игроков в Dota 2 обвинили в участии в подставных матчах

Киберспортивный журналист под ником Morf-designer выпустил большое расследование, посвящённое подставным матчам в Dota 2.

Он рассказал, что его помощник смог познакомиться с одним из организаторов подобных событий и делал ставки на матчи профессиональной лиги Dota Pro Circuit и другие турниры с его помощью.

Выяснилось, что игры за небольшую сумму были готовы «сливать» Альберт alberkaaa Черноиванов (команда cybercats), а также Lefitan и HappyDyurara из HYDRA. Первого, к примеру, для этого «свели» с девушкой, на которую он захотел тратить деньги.

Видео доступно на YouTube-канале [название]. Права на видео принадлежат [имя правообладателя].

Также среди тех, кто сотрудничает со ставочниками, оказались несколько игроков второго дивизиона Dota Pro Circuit в Восточной Европе, а также ряд киберспортсменов из Китая, Азии и Северной Америки. В январе «мафия» также организовала свой престижный турнир, на котором шесть из восьми команд были подставными.

Разработчики Dota 2 из компании Valve и организаторы региональных лиг Dota Pro Circuit пока не отреагировали на обвинения. Представители команд также отказываются от комментариев.