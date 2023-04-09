Российский киберспортсмен по Dota 2 признался, что делал ставки на матчи своей команды
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18-летний российский киберспортсмен Анатолий Lefitan Крупнов, обвинённый в читах и участии в подставных матчах, рассказал свою версию событий.
По словам игрока, информация Morf-designer не соответствует действительности: он не общался с организатором подобных матчей Антоном Монетиным, но через знакомых ставил на свою победу и количество убийств в игре.
На тот момент мне очень не хватало денег на жизнь, и мне казалось, что в этом нет ничего плохого, если я делаю ставки на победу. Ставки я делал через подставного человека, который, как оказалось позже, является знакомым Монетина. Никто из команды и менеджмента клуба об этом не знал. Я попал в сложную ситуацию и не знал, как из неё выйти.
Лефитан добавил, что не хотел никому навредить, а также признался, что ему стыдно перед бывшими тиммейтами по HYDRA.
В конце марта Крупнова обвинили в использовании читов во время профессиональных матчей, а через несколько дней игрок стал одним из главных героев расследования о подставных матчах. Вчера клуб HYDRA исключил киберспортсмена из состава по Dota 2.
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