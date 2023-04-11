Организаторы DPC-лиги обратились к Valve по ситуации с HYDRA и подставными матчами

Турнирный оператор Paragon Esports, который проводит региональную лигу Dota Pro Circuit в Восточной Европе, сообщил, что общается с Valve по поводу команды HYDRA, которую подозревают в нечестной игре.

Сейчас в Paragon ожидают реакции разработчиков Dota 2.

Все запреты на участие в серии турниров DPC — прерогатива компании Valve. Мы уведомили представителей Valve о ситуации и ожидаем инструкций с их стороны.

В начале апреля блогер Morf-designer выпустил расследование о подставных матчах, в том числе обвинив Анатолия Lefitan Крупнова и других игроков HYDRA в ставках на свои игры и использовании читов.

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8 апреля Лефитан покинул состав HYDRA: менеджмент признался, что знал о нарушениях игрока. Вину остальных членов команды клуб признавать отказался.