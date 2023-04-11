Вышел новый трейлер мультфильма «Обитель Зла: Остров смерти» с главными героями серии

Студия KADOKAWAanime представила второй трейлер Resident Evil: Death Island («Обитель Зла: Остров смерти») — грядущей анимационной экранизации культовой франшизы. В трейлере показали завязку картины и знаменитых героев франшизы.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат Capcom

«Остров смерти» расскажет, как спецагент Леон Кеннеди отправляется на зловещий остров, чтобы спасти важного учёного от мистических похитителей. В это же время Крис Редфилд и Джилл Валентайн исследуют обстоятельства вспышки таинственного вируса в Сан-Франциско.

Премьера анимационной картины «Обитель Зла: Остров смерти» состоится 7 июля в кинотеатрах по всему миру. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.