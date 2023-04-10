Новый фильм Resident Evil выйдет 7 июля — в «Острове смерти» вернут всех главных героев

В Сети опубликовали сразу несколько кадров из Resident Evil: Death Island («Обитель Зла: Остров смерти») — грядущей анимационной экранизации культовой франшизы. Судя по изображениям, в адаптации появится множество знакомых героев, включая Джилл Валентайн (Resident Evil 3) и Клэр Редфилд (Resident Evil 2).

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

«Остров смерти» расскажет о том, как спецагент Леон Кеннеди отправляется на зловещий остров, чтобы спасти важного учёного от мистических похитителей. В это же время Крис Редфилд исследует обстоятельства вспышки таинственного вируса в Сан-Франциско.

Премьера анимационной картины «Обитель Зла: Остров смерти» состоится 7 июля в кинотеатрах по всему миру. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.

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