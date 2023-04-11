Dreams прекратят развивать: Minecraft от Sony не стал популярным

Разработчики игры Dreams из студии Media Molecule внезапно объявили о прекращении поддержки проекта. После 1 сентября этого года никаких обновлений для игры не выйдет, однако закрывать серверы авторы не будут.

По их словам, решение о прекращении поддержки Dreams было непростым, однако время и силы, которые авторы могли тратить на Dreams, пойдут на совершенно новый проект.

Dreams не похожа ни на одну другую игру, над которой мы работали в Media Molecule. Это было захватывающее, сложное и, самое главное, незабываемое совместное путешествие с вами на протяжении многих лет.

После 1 сентября пользоваться Dreams можно будет без особых проблем: геймеры всё так же смогут создавать свои игры и серверы.

Dreams даже не столько игра, сколько конструктор, позволяющий пользователям создавать внутри него собственные проекты. Тайтл вышел в 2020 году только на PS4.