Dreams прекратят развивать: Minecraft от Sony не стал популярным
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Разработчики игры Dreams из студии Media Molecule внезапно объявили о прекращении поддержки проекта. После 1 сентября этого года никаких обновлений для игры не выйдет, однако закрывать серверы авторы не будут.
По их словам, решение о прекращении поддержки Dreams было непростым, однако время и силы, которые авторы могли тратить на Dreams, пойдут на совершенно новый проект.
Dreams не похожа ни на одну другую игру, над которой мы работали в Media Molecule. Это было захватывающее, сложное и, самое главное, незабываемое совместное путешествие с вами на протяжении многих лет.
После 1 сентября пользоваться Dreams можно будет без особых проблем: геймеры всё так же смогут создавать свои игры и серверы.
Dreams даже не столько игра, сколько конструктор, позволяющий пользователям создавать внутри него собственные проекты. Тайтл вышел в 2020 году только на PS4.
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