«Братья Супер Марио» ставят рекорды сборов в кино — и это замечательный мультик для семьи

Мультик про Марио разделил публику на два лагеря. Критики назвали новинку проходняком, а вот обычные зрители поставили высокие оценки и охотно пошли в кинотеатры.

Понять можно всех: в «Братьях Супер Марио» нет трогательности «Вверх», вдохновляющего посыла «Моаны» или изобретательности второго «Кота в сапогах». Поэтому мультфильм о водопроводчике не станет классикой, которую будут долго обсуждать и часто пересматривать.

Зато новинка делает главное — круто развлекает и не провисает ни на секунду. Трудно поверить, что кто-то не получил от просмотра удовольствие.

Видео доступно на YouTube-канале Sulpak Cinema. Права на видео принадлежат Illumination.

Волшебный мир против Боузера

Марио и Луиджи — водопроводчики-бедолаги, которые уволились с работы, организовали фирму и запустили рекламу на телике. Вот только клиенты почти не звонят, а редкие заказы оборачиваются катастрофой.

В итоге герои унывают, но однажды всё-таки получают шанс проявить себя — правда, в другом мире. Волшебная труба утягивает братьев в волшебную реальность. Марио попадает в лучезарное царство грибов, которым правит принцесса Пич, а Луиджи оказывается в жутких владениях Боузера.

Теперь Марио должен отыскать брата, а заодно помочь грибам отбиться от армии огнедышащей черепахи. Вместе с Пич он отправляется в длинный путь и впитывает жизненную мудрость.

Выглядит мультфильм прекрасно: картинка сочная, а в кадре всегда полно деталей Фото: Illumination

История банальная, но рассказывают её умело. Что-то новое происходит каждые пару минут. На пути встречаются смешные персонажи, экшен удивляет из-за кубиков с вычурными бонусами, а яркие цвета сменяются тёмными, превращая мультик практически в хоррор. Поэтому от просмотра не оторваться — динамика невероятная.

Хотя особенность кроется в персонажах. Героев озвучили суперзвёзды вроде Криса Пратта, Ани Тейлор-Джой и Джека Блэка, но хороши они даже в русском дубляже. Чего только стоит принцесса Пич с её запоминающейся мимикой и боевым характером. Это не дама в беде, а амазонка в розовом платье — она дерзит, шутит, вдохновляет и здорово дерётся.

Пич идёт в драку Фото: Illumination

Другие образы тоже классные. Поначалу Боузер впечатляет только мощью: первое же появление в кадре приводит к колоссальным разрушениям. А ещё злодей пытает героев, издевается над подчинёнными и держит пленников в клетках над лавой.

Но затем зрители узнают мотивацию, послушают его любовные серенады и убедятся, что негодяй не так уж прост. Конечно, в подборку лучших антагонистов Боузер не попадёт, однако примечательные фишки у него есть.

Скучноватыми вышли разве что главные герои. За полтора часа Марио развивается и обретает уверенность, но образ всё равно оказался поверхностным. Водопроводчику далеко до Пич, Боузера и даже Донки Конга. Луиджи и вовсе сделали бестолковым, за весь фильм он не делает ничего. Впрочем, учитывая крутость других героев и бесконечный драйв, примитивные главные герои не сильно огорчают.

Характеры Марио и Луиджи могли бы сделать интереснее Фото: Illumination

От Mario Kart до Luigi's Mansion

В первую очередь мультфильм делали для поклонников Марио — даже для тех, кто запускал игры про героя в далёком детстве. В кадре появляются те самые грибочки, бонусы дают узнаваемые усиления вроде увеличения в размере, а герой прыгает в зелёные трубы и разбивает кирпичи головой.

Экшен вообще состоит из отсылок. К примеру, в мире грибов Марио проходит испытание: перед ним уйма кубиков с ловушками, пропастями и прочими препятствиями — по ним нужно пробежать до конца. Если хоть раз прыгали по платформам в стареньких играх, расплывётесь в улыбке.

Без платформинга никуда Фото: Illuminaiton

Про игры других жанров тоже вспоминают. В мультике две крутые погони в духе Mario Kart: герои подлетают на трамплинах, подрезают друг друга и метко палят по врагам ракетами. А когда Луиджи заходит в жуткий особняк и светит по углам фонариком, вспоминаешь Luigi's Mansion. Это лишь малая часть отсылок!

Динамичный заезд Фото: Illumination

Но не думайте, что без прохождения игр про Марио не получите от просмотра удовольствие. Всё же экшен зрелищный и креативный, персонажи выдают смешные шутки, а на фоне звучит шикарный саундтрек — от вдохновляющих треков из «Рокки» и Take on Me до культовых мелодий из Super Mario Bros. Поэтому даже далёкому от гейминга зрителю будет весело.

Стоит смотреть?

Да! Мультик не гениальный, но в нём есть запоминающиеся персонажи, весёлый экшен, удачный юмор и море отсылок. Это ли не повод выделить на просмотр полтора часа? Тем более наши кинотеатры начнут показы уже на следующей неделе!

Понравилось

Яркие второстепенные герои

Драйвовый экшен

Забавные шутки

Шикарный саундтрек.

Не понравилось